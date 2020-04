மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்று உள்ளவர்களை கண்டறிய உதவும் செயலி பதிவிறக்கம் செய்ய அரசு ஊழியர்களுக்கு உத்தரவு + "||" + Directs civil servants to download processor to help detect coronary infections

கொரோனா தொற்று உள்ளவர்களை கண்டறிய உதவும் செயலி பதிவிறக்கம் செய்ய அரசு ஊழியர்களுக்கு உத்தரவு