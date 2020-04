மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சீல் வைக்கப்பட்ட பகுதிகளை திறக்கக்கோரி பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + The public's struggle to open sealed areas as a corona precaution

கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சீல் வைக்கப்பட்ட பகுதிகளை திறக்கக்கோரி பொதுமக்கள் போராட்டம்