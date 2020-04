மாவட்ட செய்திகள்

அத்தியாவசிய தேவைக்காக வெளியே செல்ல பொதுமக்கள் அனுமதி சீட்டை பயன்படுத்த வேண்டும் கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + The collector's directive is to use a public permit to go out for essential purposes

