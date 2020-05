மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் வேலையின்றி தவிக்கும் சுயஉதவிக்குழு பெண்களுக்கு ரூ.16 லட்சம் கடன் உதவி அமைச்சர் வழங்கினார் + "||" + Curfew is unemployed The Self Help Group has given a loan of Rs

ஊரடங்கால் வேலையின்றி தவிக்கும் சுயஉதவிக்குழு பெண்களுக்கு ரூ.16 லட்சம் கடன் உதவி அமைச்சர் வழங்கினார்