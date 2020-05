மாவட்ட செய்திகள்

சலூன் கடைகள், அழகு நிலையங்கள் திறக்கப்படாததால் வருவாய் இன்றி தவிக்கும் முடிதிருத்தும் தொழிலாளர்கள் + "||" + Barber workers with no income as salon shops and beauty salons are not open

சலூன் கடைகள், அழகு நிலையங்கள் திறக்கப்படாததால் வருவாய் இன்றி தவிக்கும் முடிதிருத்தும் தொழிலாளர்கள்