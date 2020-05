மாவட்ட செய்திகள்

வழக்கு விசாரணைக்காக கோர்ட்டுகளில் பாதுகாக்கப்படும் மதுபாட்டில்களை அழித்துவிடலாம் - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Destruction of liquor preserved in courts for trial - Madurai High court order

