மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரசால் முதியவர் பாதிப்பு: நல்லூரில், சிறப்பு கண்காணிப்பு குழு அலுவலர் நேரில் ஆய்வு + "||" + Older people affected by coronavirus: In Nallur, Special Surveillance Team Officer is conducting the study

கொரோனா வைரசால் முதியவர் பாதிப்பு: நல்லூரில், சிறப்பு கண்காணிப்பு குழு அலுவலர் நேரில் ஆய்வு