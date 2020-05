மாவட்ட செய்திகள்

இரண்டாம் நிலை காவலர் பணிக்கு தேர்வான 86 பெண்களுக்கு இன்று முதல் பயிற்சி: சீருடை வாங்க கடை முன்பு திரண்டதால் பரபரப்பு + "||" + 86 women recruited for secondary guard duty from today: Getting uniform before the store to buy uniform

இரண்டாம் நிலை காவலர் பணிக்கு தேர்வான 86 பெண்களுக்கு இன்று முதல் பயிற்சி: சீருடை வாங்க கடை முன்பு திரண்டதால் பரபரப்பு