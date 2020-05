மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு வழக்கம் போல் நீடிக்கும் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தியது புதுவை அரசு கடைகளை திறக்க அனுமதி நாராயணசாமி அறிவிப்பு + "||" + The curfew lasts as usual Narayanasamy announces permission to open new shops

ஊரடங்கு வழக்கம் போல் நீடிக்கும் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தியது புதுவை அரசு கடைகளை திறக்க அனுமதி நாராயணசாமி அறிவிப்பு