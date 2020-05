மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்படுபவர்களுக்கு வாலாஜா மருத்துவமனையில் 500 படுக்கை வசதிகள் தயார் + "||" + 500 beds at Walaja Hospital for those affected by coronation

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்படுபவர்களுக்கு வாலாஜா மருத்துவமனையில் 500 படுக்கை வசதிகள் தயார்