மாவட்ட செய்திகள்

ஒரேநாளில் 15 பேருக்கு கொரோனா: பொதுமக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை - கலெக்டர் மெகராஜ் அறிவுரை + "||" + Corona for 15 people in one day: There is no need for the public to be intimidated - the advice of Collector Megaraj

ஒரேநாளில் 15 பேருக்கு கொரோனா: பொதுமக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை - கலெக்டர் மெகராஜ் அறிவுரை