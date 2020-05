மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் உதவித்தொகை பெறுவதற்காக வங்கி முன்பு திரண்ட முதியவர்கள்: சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காததால் பரபரப்பு + "||" + Elderly people who gathered before the bank for a scholarship in Salem: Excitement due to non-adherence to social space

சேலத்தில் உதவித்தொகை பெறுவதற்காக வங்கி முன்பு திரண்ட முதியவர்கள்: சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காததால் பரபரப்பு