மாவட்ட செய்திகள்

புளியந்தோப்பு குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பில் 1,700 படுக்கைகளுடன் தயாராகும் கொரோனா நோயாளி நலவாழ்வு மையம் + "||" + Pulianthope At the Cottage Alternative Board Apartments Ready with 1,700 beds Corona Patient Welfare Center

புளியந்தோப்பு குடிசை மாற்று வாரிய குடியிருப்பில் 1,700 படுக்கைகளுடன் தயாராகும் கொரோனா நோயாளி நலவாழ்வு மையம்