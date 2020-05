மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் நுழைவதை தடுக்க கிராமப்புற சாலைகளுக்கும் சீல் வைப்பு போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை + "||" + Action against police for sealing rural roads to prevent entry of Tamil Nadu people

தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் நுழைவதை தடுக்க கிராமப்புற சாலைகளுக்கும் சீல் வைப்பு போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை