மாவட்ட செய்திகள்

ஆழ்வார்திருநகரி அருகே, பெட்ரோல் பங்க் அதிபரை கயிற்றால் கட்டிப்போட்டு கொள்ளையடித்த 4 பேர் கைது - 20 பவுன் நகைகள் மீட்பு + "||" + Near Alwarthirunagari, Petrol Punk Chancellor Tie the rope Four arrested for robbery

ஆழ்வார்திருநகரி அருகே, பெட்ரோல் பங்க் அதிபரை கயிற்றால் கட்டிப்போட்டு கொள்ளையடித்த 4 பேர் கைது - 20 பவுன் நகைகள் மீட்பு