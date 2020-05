மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் டாஸ்மாக் கடைகள் இன்று திறப்பு: சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடிக்க தடுப்புகள் அமைப்பு + "||" + Open Task Shop in Dharmapuri and Krishnagiri Districts today: Prevention of social gaps

தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் டாஸ்மாக் கடைகள் இன்று திறப்பு: சமூக இடைவெளியை கடைப்பிடிக்க தடுப்புகள் அமைப்பு