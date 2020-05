மாவட்ட செய்திகள்

கோவை ஆஸ்பத்திரிகளில் கொரோனா சந்தேகத்துடன் மேலும் 39 பேர் அனுமதி புதிதாக யாருக்கும் தொற்று இல்லை + "||" + Coroner's suspicion of 39 more patients in Coimbatore hospitals

