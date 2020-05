மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு தளர்வு 43 நாட்களுக்கு பிறகு கடைகள் திறப்பு கோவையில் சிறு,குறு தொழிற்சாலைகள் இயங்கின + "||" + 43 days after the curfew, small and marginal factories were operating in the shops

ஊரடங்கு தளர்வு 43 நாட்களுக்கு பிறகு கடைகள் திறப்பு கோவையில் சிறு,குறு தொழிற்சாலைகள் இயங்கின