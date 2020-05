மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு தளர்வால் கொரோனா ஆபத்தை உணரவில்லை: சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காத மக்கள் + "||" + Corona does not feel threatened by curfew: People who do not adhere to the social gap

ஊரடங்கு தளர்வால் கொரோனா ஆபத்தை உணரவில்லை: சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காத மக்கள்