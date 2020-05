மாவட்ட செய்திகள்

மேலும் 3 பேருக்கு தொற்று உறுதி: நெல்லை கொரோனா வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்ட முதியவர் சாவு + "||" + 3 more confirmed infection: Older person allowed to die in paddy corona ward

மேலும் 3 பேருக்கு தொற்று உறுதி: நெல்லை கொரோனா வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்ட முதியவர் சாவு