மாவட்ட செய்திகள்

விசைப்படகுகள் மீன்பிடிக்க முன்கூட்டியே அனுமதி கிடைக்குமா? மீனவர்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Fishing boats Is there an advance permit? Fishers expectation

விசைப்படகுகள் மீன்பிடிக்க முன்கூட்டியே அனுமதி கிடைக்குமா? மீனவர்கள் எதிர்பார்ப்பு