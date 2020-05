மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் இருந்து 2-வது கட்டமாக மணிப்பூர், ஆந்திராவுக்கு 2,345 தொழிலாளர்கள் பயணம் - 2 சிறப்பு ரெயில்களில் சென்றனர் + "||" + From Chennai As the 2nd stage 2,345 workers travel to Manipur, Andhra Pradesh 2 went on special trains

சென்னையில் இருந்து 2-வது கட்டமாக மணிப்பூர், ஆந்திராவுக்கு 2,345 தொழிலாளர்கள் பயணம் - 2 சிறப்பு ரெயில்களில் சென்றனர்