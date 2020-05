மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில், பயன்படுத்தி வீசப்பட்ட முக கவசங்கள் - அப்புறப்படுத்த பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Tiruvannamalai collector's office premises, used facial masks thrown away - to remove the public demands

திருவண்ணாமலை கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில், பயன்படுத்தி வீசப்பட்ட முக கவசங்கள் - அப்புறப்படுத்த பொதுமக்கள் கோரிக்கை