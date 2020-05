மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் செவிலியர்களுக்கு ரோஜாப்பூ மாலை அணிவித்து இனிப்பு வழங்கினர் + "||" + People presented rose garlands and sweets to the Tirupathur government hospital nurses

