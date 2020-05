மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் அரசு மருத்துவனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த 6 பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் + "||" + Six people who were treated at the Vellore Government Hospital were healed and returned home

