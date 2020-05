மாவட்ட செய்திகள்

பாகூர் பகுதியில் பணியாற்றும் வடமாநில தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர் செல்ல விரும்பவில்லை போலீஸ் அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தனர் + "||" + Northern state workers working in the Pakur area have told police officers they don't want to go home

பாகூர் பகுதியில் பணியாற்றும் வடமாநில தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர் செல்ல விரும்பவில்லை போலீஸ் அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தனர்