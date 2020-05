மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.20 லட்சம் கோடி தொகுப்பு: விவசாயிகள், தொழிலாளர்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை - சித்தராமையா கருத்து + "||" + Rs 20 lakh crore package For the farmers, for the workers nothing Siddaramaiah comment

ரூ.20 லட்சம் கோடி தொகுப்பு: விவசாயிகள், தொழிலாளர்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை - சித்தராமையா கருத்து