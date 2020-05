மாவட்ட செய்திகள்

சிறப்பு ரெயிலில் செல்ல டோக்கன் கிடைக்காததால் பஸ்சில் தலா ரூ.6,400 செலுத்தி ஒடிசா சென்ற 28 தொழிலாளர்கள் + "||" + 28 workers in Odisha pay Rs 6,400 per bus as tokens are not available

