மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர், திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 50 சதவீத ஊழியர்களுடன் அரசு அலுவலகங்கள் இயங்கின; அனைவரும் முக கவசம் அணிந்து பணியாற்றினர் + "||" + In Vellore, Tirupathur district had government offices with 50 per cent staff; Everyone was wearing face masks

வேலூர், திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 50 சதவீத ஊழியர்களுடன் அரசு அலுவலகங்கள் இயங்கின; அனைவரும் முக கவசம் அணிந்து பணியாற்றினர்