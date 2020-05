மாவட்ட செய்திகள்

மண்டபத்தில் கட்டுப்பாடுகளுடன் திருமணம் நடத்த அனுமதி - கலெக்டரிடம், மேடை அலங்கார தொழிலாளர்கள் மனு + "||" + Permission to marry with restrictions on hall - Stage decorators petition to collector

மண்டபத்தில் கட்டுப்பாடுகளுடன் திருமணம் நடத்த அனுமதி - கலெக்டரிடம், மேடை அலங்கார தொழிலாளர்கள் மனு