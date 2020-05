மாவட்ட செய்திகள்

சூறைக்காற்றால் நெற்பயிர்கள் சேதம்; விவசாயிகள் கவலை + "||" + Damage of rice paddies by tornadoes; Farmers are concerned

சூறைக்காற்றால் நெற்பயிர்கள் சேதம்; விவசாயிகள் கவலை