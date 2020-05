மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரத்தில் இருந்து சேலத்திற்கு வடமாநில தொழிலாளர்கள் 125 பேர் பஸ்கள் மூலம் அனுப்பி வைப்பு + "||" + 125 north state workers are sent by bus From Villupuram to Salem

