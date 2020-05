மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலம் பகுதியில் தண்ணீரின்றி கருகும் நெற்பயிர்கள் + "||" + crops is without water in the Virudhachalam area

விருத்தாசலம் பகுதியில் தண்ணீரின்றி கருகும் நெற்பயிர்கள்