மாவட்ட செய்திகள்

‘முக கவசம் அணிவதை பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளங்கள்’ ; பொதுமக்களுக்கு அமைச்சர் எம்.சி.சம்பத் வேண்டுகோள் + "||" + Get used to wearing a face mask; Minister MC Sampath request to the public

‘முக கவசம் அணிவதை பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளங்கள்’ ; பொதுமக்களுக்கு அமைச்சர் எம்.சி.சம்பத் வேண்டுகோள்