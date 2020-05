மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில் கட்டுமானம், பனியன் உற்பத்திக்குதொழிலாளர் பற்றாக்குறையால் பல்வேறு தொழில்கள் பாதிப்பு + "||" + For construction, Banyan production in Tirupur Various industries are affected by the labor shortage

திருப்பூரில் கட்டுமானம், பனியன் உற்பத்திக்குதொழிலாளர் பற்றாக்குறையால் பல்வேறு தொழில்கள் பாதிப்பு