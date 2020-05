மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இதுவரை ஊரடங்கை மீறிய 7,509 பேர் கைது + "||" + 7,509 people have been arrested in Namakkal district for violating curfew so far

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இதுவரை ஊரடங்கை மீறிய 7,509 பேர் கைது