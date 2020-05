மாவட்ட செய்திகள்

மின் கட்டண உயர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும்; நாராயணசாமியிடம், வியாபாரிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + The abolition of the electricity tariff; merchants insist to Narayanasamy

மின் கட்டண உயர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும்; நாராயணசாமியிடம், வியாபாரிகள் வலியுறுத்தல்