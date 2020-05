மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வு வயதை உயர்த்திய அரசாணைக்கு எதிராக வழக்கு உரிய விளக்கம் அளிக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Case against the government for raising the retirement age of civil servants Madurai High Court ordered the relevant explanation

அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வு வயதை உயர்த்திய அரசாணைக்கு எதிராக வழக்கு உரிய விளக்கம் அளிக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு