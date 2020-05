மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல்லில் மக்கள் அதிகம் நடமாடும் பகுதிகளில் கிருமிநாசினி தெளிப்பு + "||" + In Dindigul Disinfectant spray in areas where people are most vulnerable

திண்டுக்கல்லில் மக்கள் அதிகம் நடமாடும் பகுதிகளில் கிருமிநாசினி தெளிப்பு