இன்று முதல் 15-ந் தேதி வரை மீன் பிடிக்க அனுமதி: நள்ளிரவில் கடலுக்கு சென்ற குளச்சல் விசைப்படகுகள் + "||" + Fishing allowed from today to 15th: Boat went to sea at midnight in Colachel

