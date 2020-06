மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரத்தில் இருந்து பீகாருக்கு 450 பேர் சிறப்பு ரெயிலில் அனுப்பி வைப்பு + "||" + 450 people sent to Bihar from Villupuram at special train

விழுப்புரத்தில் இருந்து பீகாருக்கு 450 பேர் சிறப்பு ரெயிலில் அனுப்பி வைப்பு