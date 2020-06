மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் இருந்து சேலத்துக்கு 160 கி.மீ. தூரம் நடந்து வந்த ஒடிசா தொழிலாளர்கள் + "||" + Odisha workers who were walking 160 km from Coimbatore to come at Salem

கோவையில் இருந்து சேலத்துக்கு 160 கி.மீ. தூரம் நடந்து வந்த ஒடிசா தொழிலாளர்கள்