மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. பொதுத்தேர்வு: தென்காசி மாவட்டத்தில் 17,446 மாணவ-மாணவிகள் எழுதுகின்றனர் தேர்வு மையங்களில் சமூகஇடைவெளி கடைபிடிக்க ஏற்பாடு + "||" + SSLC Common exam In the Tenkasi district 17,446 were students Writing exams

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. பொதுத்தேர்வு: தென்காசி மாவட்டத்தில் 17,446 மாணவ-மாணவிகள் எழுதுகின்றனர் தேர்வு மையங்களில் சமூகஇடைவெளி கடைபிடிக்க ஏற்பாடு