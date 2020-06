மாவட்ட செய்திகள்

கிராமப்புற வேலை உறுதி திட்டத்தில் 5,900 கிராம பஞ்சாயத்துகளில் பணிகள் தொடக்கம் மந்திரி ஈசுவரப்பா தகவல் + "||" + In the village panchayats Start of work Minister Isuvarappa Information

கிராமப்புற வேலை உறுதி திட்டத்தில் 5,900 கிராம பஞ்சாயத்துகளில் பணிகள் தொடக்கம் மந்திரி ஈசுவரப்பா தகவல்