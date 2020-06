மாவட்ட செய்திகள்

கணியம்பாடி வட்டாரத்தில் 350 பசுமாடுகளை திருடிய 2 பேர் கைது + "||" + Two arrested for stealing 350 cows in Ganiyambadi area

