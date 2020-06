மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் : 2½ மாதத்துக்கு பிறகு ஓட்டல்களில் அமர்ந்து உணவு சாப்பிடும் முறை தொடங்கியது + "||" + Cuddalore: After 2½ months, Sitting and eating is starting in hotels

