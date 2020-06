மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றபோது டிப்பர் லாரி மோதியதில் பெண் உள்பட 2 பேர் பலி + "||" + Two killed including a woman, when a tipper truck collided with a motorcycle

