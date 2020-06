மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3 ஆயிரம் ஆனது + "||" + In the Chengalpattu district Number of victims by corona 3 thousand

