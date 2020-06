மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கை மீறி ஏரியில் திரண்டு மீன்பிடித்த கிராம மக்கள் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போலீசார் திணறல் + "||" + Villagers fishing in the lake despite curfews

