மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகர் கிராம பகுதிகளில், குடிநீர் பிரச்சினையை சமாளிக்க நடவடிக்கை - யூனியன் தலைவர் தலைமையில் ஆலோசனை + "||" + In the rural areas of Virudhunagar,Measures to deal with the problem of drinking water - Advised by the President of the Union

விருதுநகர் கிராம பகுதிகளில், குடிநீர் பிரச்சினையை சமாளிக்க நடவடிக்கை - யூனியன் தலைவர் தலைமையில் ஆலோசனை